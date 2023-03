Di quanto scendono le bollette del gas, i dati Arera sui consumi di febbraio 2023 Arera ha pubblicato i nuovi dati sui consumi di febbraio 2023. La bolletta del gas per le famiglie scende ancora, con un -13% rispetto al mese di gennaio 2023.

A cura di Luca Pons

La bolletta del gas continua a scendere per le famiglie che hanno contratti sul mercato tutelato. Nel suo ultimo comunicato Arera – l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ha comunicato per la famiglia tipo (in tutela) da gennaio a febbraio la bolletta scenderà del 13%.

In base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano e dei consumi viene confermato il calo dei prezzi dopo quello, ancora più sostanzioso, che era arrivato a gennaio. Il prezzo del gas per i clienti che hanno contratti in condizioni di tutela è fissato a 56,87 euro al megawattora.

La riduzione, secondo le stime di Arera, si avvicina a compensare del tutto gli alti livelli di prezzo che si erano raggiunti nell'ultimo anno. Dopo mesi di aumenti nelle bollette, insomma, la situazione ritorna più simile a quella di prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Questi aumenti sono quantificati da Arera: da marzo 2022 a febbraio 2023, la famiglia tipo ha speso 1666,23 euro in più per il gas rispetto all'anno prima (da marzo 2021 a febbraio 2022). Si tratta di un incremento del 16%.

Nei primi tre mesi del 2023, come ha previsto la legge di bilancio, le bollette saranno alleggerite anche per altri due motivi. Da una parte, gli oneri generali di sistema sono azzerati fino a marzo. Dall'altra, l'Iva sul gas è ridotta al 5%, mentre normalmente è al 10% o al 22%.

Per febbraio 2023, il prezzo per la famiglia tipo è quindi di 86,45 centesimi al metro cubo. A questi si arriva sommando 65,41 centesimi per il gas e per il suo approvvigionamento, 5,60 centesimi per la vendita al dettaglio, 25,24 centesimi per il trasporto e la gestione del contatore e 21,44 centesimi per le imposte. Infine, bisogna sottrarre i 31,24 centesimi al metro cubo che si risparmiano con l'azzeramento degli oneri di sistema.

Consumatori soddisfatti, "ma l'emergenza non è finita"

Federconsumatori si è detta soddisfatta per "un andamento positivo" delle bollette "che si aggiunge alla diminuzione di oltre il 34% già registrata il mese precedente". Il calo, "come testimoniano i dati odierni sull'inflazione", sta avendo "effetti positivi" anche sui prezzi di altri prodotti. Tuttavia, va ricordato che questi numeri riguardano solo chi ha un contratto sul mercato tutelato, "vale a dire il 35% del totale" degli utenti italiani.

L'Unione nazionale consumatori ha dichiarato che "l'emergenza non è finita" perché "le bollette sono ben lungi dall'essere tornate normali". Codacons, che unisce varie associazioni di consumatori, ha invece fatto alcuni calcoli: "Con le nuove tariffe la spesa sul mercato tutelato si attesterà sui 1.210 euro annui, con un risparmio di circa 181 euro a famiglia rispetto alle tariffe in vigore a gennaio". Guardando alla bolletta media del 2022, "la minore spesa per il gas sarà di circa 656 euro a famiglia".