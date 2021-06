Da luglio al via l'assegno unico per i figli: atteso per oggi l'ok in Consiglio dei ministri. L'ammontare del contributo andrà da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio. Si tratta di una misura ponte, valida da luglio a dicembre 2021, che però è rivolta per il momento a una platea circoscritta: è pensato per chi non percepisce già assegni familiari, come i lavoratori autonomi e i disoccupati. Poi dal 2022, con la riforma fiscale, diventa strutturale e universale. Lo riceveranno tutti i mesi le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico.

L'assegno unico figli dalla legge 46 del 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 82 del 6 aprile 2021, che delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi con il fine di "riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

A quanto si legge in una bozza, ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee. Le famiglie con Isee fino a 7mila euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. Previsti 50 euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile. Potrà accedervi chi paghi le tasse in Italia e sia qui residente da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

I beneficiari sono circa 2 milioni di famiglie: soggetti inattivi, percettori di Reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche dipendenti esclusi dagli assegni per ragioni di reddito familiare. Per queste famiglie è destinato 1 miliardo e 580 milioni dei 3 miliardi a disposizione. L'altra metà delle risorse andrà a 4 milioni di famiglie che già percepiscono gli assegni familiari (lavoratori dipendenti). In attesa della riforma fiscale questi nuclei avranno comunque dal primo luglio una maggiorazione di 37,5 euro al mese per figlio nel caso di famiglie con uno o due figli. E 70 euro in più per figlio per quelle con 3 o più figli.

"Tante le azioni messe in campo dal Governo e supportate da Italia Viva a sostegno delle donne imprenditrici, professioniste e delle loro famiglie", ha commentato la senatrice di Iv Donatella Conzatti, in una nota. "Altro capitolo che Italia Viva ha portato avanti con determinazione è quello del Family Act che pone al centro la questione della libertà delle donne di poter realizzare se stesse nel mentre i lavori di cura vengono offerti e sostenuti dallo Stato. Un principio attuato con strumenti diversi, dai congedi parentali paritari, alla decontribuzione del lavoro domestico, ai voucher per i servizi educativi fini ai 4,6 mld per l'offerta di nidi e asili con spesse sostenute dall'assegno unico e universale destinato ad ogni bambino. L'assegno partirà da luglio e finalmente riconoscerà un concreto sostegno anche per i professionisti e le professioniste, per gli imprenditori e le imprenditrici".

Chi può fare domanda

Possono richiedere l'aiuto i lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Spetta a tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Dai 18 anni di età, inoltre, una somma ridotta rispetto all'assegno potrebbe essere corrisposta direttamente al figlio, se è iscritto all’università, se sta svolgendo un tirocinio, se è iscritto a un corso professionale, se svolge il servizio civile o un lavoro a basso reddito.

Come si richiede l'assegno unico

L'assegno si richiede in via telematica all'Inps o presso Caf e Patronati, secondo le modalità che l'istituto di previdenza comunicherà entro il prossimo 30 giugno. L'erogazione dell’assegno scatta dallo stesso mese di presentazione della domanda: la somma viene corrisposta tramite accredito su Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell'Irpef. Se le domande vengono presentate entro il 30 settembre l'erogazione dell'assegno parte dal mese di luglio. L'assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza, e in questo caso l’Inps corrisponde l’assegno per i figli insieme alla somma del Rdc.