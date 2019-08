Cominceranno mercoledì 21 agosto alle ore 16:00 le consultazioni del capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo l'apertura ufficiale della crisi di Governo, dopo aver ricevuto le dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Come ha comunicato il Quirinale direttamente sul proprio sito internet, il presidente della Repubblica incontrerà per primi i presidenti di Camera e Senato e in seguito i vari gruppi parlmentari. Gli ultimi a presentarsi davanti a Mattarella nella giornata di giovedì 22 agosto saranno i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ecco, di seguito, il calendario ufficiale delle consultazioni. Nella nota si sottolinea che il presidente emerito Giorgio Napolitano verrà sentito telefonicamente.

Consultazioni di mercoledì 21 agosto

Nella giornata di domani, mercoledì 21 agosto cominceranno le consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che incontrerà per primi i presidenti di Camera e Senato:

Ore 16.00: Presidente del Senato, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati;

ore 16:45: Presidente della Camera dei Deputati: On. Dott. Roberto Fico;

ore 17:30: Gruppo parlamentare "Per le autonomie (Svp-Patt-Uv)" del Senato;

ore 18:00: Gruppo parlamentare misto del Senato;

ore 18:30: Gruppo misto della Camera;

ore 19:00: gruppo parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera.

Calendario delle consultazioni di giovedì 22 agosto

Nel secondo giorni di consultazioni, in programma giovedì 22 agosto, il presidente della Repubblica incontrerà i restanti gruppi parlamentari: