Come sono cambiati i consensi per Giorgia Meloni e il suo governo nell'ultimo anno In un sondaggio realizzato da Ipsos viene analizzato come è cambiato l'andamento dei consensi verso Giorgia Meloni e il suo governo nell'ultimo anno: entrambi sono calati di diversi punti.

A cura di Annalisa Girardi

A fare un bilancio di come sia andato l'anno che volge al termine per la presidente del Consiglio è Ipsos, che sul Corriere della Sera pubblica un'indagine sull'andamento dei consensi verso Giorgia Meloni nel 2023. Rispetto a un anno fa l'apprezzamento per la premier è sceso: si passa da 58 punti a 44, gli stessi totalizzati dall'esecutivo, pure in calo (dal 54 al 44). Il sondaggio evidenzia anche come i consensi siano calati specialmente in una categoria di lavoratori, gli autonomi. "Tra i ceti dirigenti, lavoratori autonomi, impiegati e insegnanti, operai, gli indicatori della presidente del Consiglio scendono mediamente di quasi 20 punti", scrive Nando Pagnoncelli.

Sempre tra i lavoratori autonomi scende in maniera elevata (un calo che è oltre il doppio della media) la valutazione rispetto all'intero governo. "C'è un'evidente delusione sia da parte di chi pensava a un governo capace di tenere la barra sui temi economici, se senza grandi deviazioni dalla linea del governo Draghi (ceti medio-alti e scolarizzati) e da parte di chi invece si aspettava interventi favorevoli e di protezione (ceti medio-bassi e lavoro autonomo)", prosegue Pagnoncelli.

Questo calo di consensi per premier e governo, però, non si riflette sulle intenzioni di voto. Rispetto ai risultati del 25 settembre 2022, il quadro è rimasto sostanzialmente invariato. Fratelli d'Italia, da parte sua, è cresciuto di oltre tre punti, passando dal 26% delle elezioni politiche all'attuale 29,3%. Il Partito democratico, principale forza di opposizione e secondo schieramento nel Paese per consensi, rimane fermo al 19%, mentre il Movimento Cinque Stelle cresce di quasi due punti percentuali, passando dal 15,4% al 17,2% attuale.

In leggera flessione la Lega, che va dall'8,8% all'8% tondo. Più netto il calo di Forza Italia: gli azzurri passano dall'8,1% al 6,8%. Se il Terzo polo si era presentato unito alle elezioni politiche, guadagnando un 7,8%, questi consensi vanno ora divisi tra Azione e Italia Viva che secondo il sondaggio di Ipsos totalizzano rispettivamente il 3,2% e il 3,5% dei consensi.