Oggi il Mediterraneo rischiava di diventare un cimitero. "Circa 350 persone in pericolo in mare!". L'allarme è stato lanciato questo pomeriggio su Twitter dalla ong Sea Watch. "Cinque imbarcazioni – aggiunge il tweet – avvistate oggi da Moonbird sono ancora in mare e necessitano di essere soccorse subito: un barchino con a bordo 25 persone in zona SAR maltese e quattro gommoni con circa 330 persone a bordo in zona SAR libica".

Secondo le informazioni fornite dalla ong i quattro gommoni avvistati da Sea Watch sono a Ovest di Tripoli. Mentre la quinta imbarcazione segnalata, quella con 25 migranti a bordo, si trova in zona SAR maltese.

A bordo di Ocean Viking 237 migranti

Il velivolo di ricognizione Moonbird avrebbe contattato anche la nave di Sos Mediterranée, la Ocean Viking, l'unica ancora operativa nel Mediterraneo. "La Ocean Viking è stata avvisata del caso di distress da una e-mail inviata da Moonbird aereo di Sea-Watch alle autorità competenti, con la nostra nave in copia", riferisce Sos Mediterranée. L'imbarcazione è adesso carica, per via di diversi salvataggi portati a termine nella giornata di oggi. Nel giro di poche ore Ocean Viking ha soccorso due gommoni in difficoltà nel Mediterraneo centrale, a Est di Tripoli. Attualmente a bordo ha un totale di 237 persone, tra cui 101 minori (il 43% delle persone salvate) e 31 donne.

Dopo aver messo in salvo questa mattina 121 naufraghi, verso le 14 Ocean Viking ha completato una seconda operazione: 116 persone, di cui 44 minori (9 i bambini di età di 12 anni o più giovani), sono state soccorse da un gommone in pericolo e portate in sicurezza a bordo del natante. Più della metà dei minori sono non accompagnati (64%). Almeno una donna è incinta. Le persone soccorse vengono da Costa d'Avorio, Mali e Sudan (Nord).

E sempre nel pomeriggio la piattaforma per i migranti in difficoltà, Alarm Phone, aveva segnalato la presenza di 110 migranti in difficoltà in mare. Purtroppo, a quanto si apprende, il gruppo è intercettato e riportato in Libia: "Saranno nuovamente detenute in prigioni disumane. Speriamo che un giorno possano trovare libertà e la sicurezza. La Libia non è sicura!", twitta il call center per i migranti.

"C'è un luogo dove la crisi è permanente e mette a rischio ogni giorno centinaia di vite: il Mediterraneo centrale". Lo scrive su Facebook il deputato di LeU Erasmo Palazzotto. "In questi giorni moltissime persone sono tornate a solcare il Mediterraneo in fuga dai campi di prigionia, dalla guerra e dalle torture – aggiunge il parlamentare -. Sono decine le imbarcazioni in difficoltà segnalati da Moonbird di Sea-Watch e dalla piattaforma Watch The Med – Alarmphone. Circa duecento persone a bordo di due gommoni sono state catturate e respinte in Libia, altri sono tutt'ora in mezzo al mare a rischio naufragio. È necessario che si intervenga al più presto, non possiamo permettere un'altra strage nel Mediterraneo. Con o senza crisi di governo".

Sono ripresi gli sbarchi in Sardegna

La situazione nel Mediterraneo è resa più caotica da alcuni arrivi registrati nel Sud Sardegna, resi possibili da un miglioramento delle condizioni meteomarine. Dopo i 18 algerini bloccati dai carabinieri tra ieri sera e questa mattina a Sant'Antioco e Teulada, le motovedette della Guardia di finanza hanno intercettato altri tre barchini a largo delle coste dell'Isola, che trasportavano in tutto 29 migranti. La prima imbarcazione con sei migranti è stata bloccata a largo dell'Isola di Vacca intorno alle 12. Sono stati scortati dalle Fiamme gialle fino al porto di Sant'Antioco.

Un'altra imbarcazione è stata intercettata dal guardacoste "Casotti" delle Fiamme gialle del Reparto operativo aeronavale di Cagliari a largo di Teulada: a bordo 11 algerini che saranno trasferiti in porto a Sant'Antioco. Stessa sorte per il barchino che il mezzo navale delle Fiamme gialle ha raggiunto sempre nella stessa zona: in questo caso sono state recuperate 12 persone tra cui donna incinta.