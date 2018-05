Tragedia a Villa San Martino, in provincia di Pesaro. Una donna di 45 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava nel suo appartamento in via Mercadante. A dare l'allarme è stato il figlio di soli 5 anni che era con lei, ma era già troppo tardi: quando i sanitari del 118 sono arrivati, non c'era più nulla da fare. È successo nella tarda mattinata di ieri, lunedì 14 maggio. Il piccolo, dopo aver trovato la mamma priva di sensi sul pavimento della sua camera da letto, ha aperto la porta di casa ed ha chiesto aiuto ad un vicino, che ha a sua volta chiamato ambulanza e polizia. Il padre del bimbo in quel momento era fuori, perché doveva partecipare al funerale di un conoscente in una chiesa poco distante.

La donna, da qualche mese in cura per una seria patologia, era rimasta a casa per badare al figlio. Il bimbo si era alzato come tutte le mattine e si era messo davanti alla tv per guardare i programmi dei cartoon. Ma poi aveva avuto bisogno della mamma e ha cominciato a cercarla in casa. Dopo averla chiamata più volte, ha iniziato a guardare nelle varie stanze finché non l’ha trovata riversa sul pavimento della sua camera da letto. Ha anche provato a chiamarla e farla svegliare, ma invano, così ha deciso di chiedere aiuto al vicino di casa. Ma quando i sanitari del 118 sono riusciti ad arrivare nell'appartamento, la donna era già morta da un'ora, stando alle prime evidenze riscontrate sul corpo. Sul posto, insieme alla pattuglia della squadra volante, è intervenuta anche la polizia scientifica che ha cercato di ricostruire l’accaduto, segnalando tutto all’autorità giudiziaria. Il decesso è comunque avvenuto per cause naturali, per cui la salma è stata già restituita ai familiari per l’estremo saluto.