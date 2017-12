La storia del presidente più amato dagli italiani diventa un film che arriverà in sala a febbraio come evento. Il docufilm "Pertini – Il combattente", a cura di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, è basato sul libro dello stesso De Cataldo, ricostruisce la figura di un grande protagonista del Novecento italiano. Grazie a filmati di repertorio, testimonianze e il confronto con un gruppo di giovani, il presidente Sandro Pertini è il grande protagonista di questo docufilm. Da cui viene fuori un Pertini a 360 gradi, in quanto attivista, detenuto, partigiano, politico e, infine Presidente della Repubblica, il "più amato dagli italiani".

Prodotto da Gloria Giorgianni con Cesare Fragnelli e Tore Sansonetti, il film è una produzione Anele, in collaborazione con Altre Storie e Sky Cinema, in collaborazione con Rai Cinema, arriverà al cinema come evento cinematografico a febbraio. Giancarlo De Cataldo ripercorre come narratore presente in scena la vita di Pertini attraverso i racconti di testimoni illustri come Giorgio Napolitano, Emma Bonino, Gad Lerner, Eugenio Scalfari, Domenico De Masi e Gherardo Colombo ma anche di molti personaggi dello spettacolo e dello sport come Antonello Venditti, Raphael Gualazzi, Ricky Tognazzi e Dino Zoff. Gli autori hanno dichiarato