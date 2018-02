FINALE LIGURE (SAVONA) – Orrore nella stazione di Finale Ligure, in provincia di Savona. Un ragazzo di 21 anni è morto, la scorsa notte, travolto da un treno merci. Il giovane si era seduto sul marciapiede del secondo binario: quando i macchinisti lo hanno visto hanno azionato il freno, ma l'impatto è stato inevitabile. I soccorritori hanno provato a rianimare il giovane, ma è stato inutile, il corpo è stato martoriato nell'impatto.

L'episodio è tutto da chiarire: i carabinieri stanno cercando di capire se sia stato un gesto volontario o una distrazione e in questo caso perché il giovane fosse seduto lì e se in compagnia di altri ragazzi. I militari di Finale e di Albenga per portare avanti le indagini si avvarranno anche dei filmati delle telecamere della stazione. E' il secondo giovane, in una settimana in Liguria, che muore investito da un treno. Il caso precedente era avvenuto tra martedì e mercoledì scorsi. Un ragazzo marocchino, anche lui di 21 anni, era stato travolto da un treno mentre attraversava i binari a 500 metri dalla stazione di Sestri Levante.

Aggiornamento – Gli investigatori, dopo aver visionato le immagini delle telecamere della stazione, sono certi che si tratti di un suicidio. Il 21enne si sarebbe volontariamente gettato sotto il treno merci. Erano circa le 4.50.