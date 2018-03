Quando i suoi superiori lo hanno scoperto non credevano ai loro occhi: un operaio stava tranquillamente urinando in una delle lattine che scorrevano sulla catena di montaggio della fabbrica che le produce per altre aziende di bevande. È quanto accaduto in uno stabilimento industriale britannico a Milton Keynes, nel Buckinghamshire, nel Sud Est dell'Inghilterra, che rifornisce tra gli altri anche Coca-Cola, Carlsberg e alcuni produttori di energy drink. L'uomo responsabile del gesto, che faceva parte dello staff temporaneo dello stabilimento, dove aveva lavorato per diversi mesi, è stato subito allontanato e licenziato e sembra sia andato via sbraitando e urlando.

"Non è un comportamento accettabile. E nessuno riesce a capire perché lo abbia fatto. Ai lavoratori sono concesse pause e se aveva bisogno del bagno, tutto quello che doveva fare era chiedere" hanno spiegato dall'azienda ai media locali. Alcuni lavoratori sostengono che l'azienda ha semplicemente ripulito l'area dove vi era urina e in poco tempo ha fatto ripartire la produzione dopo che era stata interrotta dal bizzarro l'incidente. "È stato scoperto che un dipendente temporaneo ha violato i nostri processi igienici ed è stato licenziato dalla società, possiamo anche confermare che solo una lattina è stata colpita" hanno chiarito dall'azienda, specificando: "Sottoponiamo i nostri barattoli a severi test di igiene e qualità prima di inviarli ai nostri clienti"