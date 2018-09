Siete degli sportivi amanti della montagna e in particolare vi piace sciare e fare snowboard? Vi piace anche viaggiare in giro per il mondo, conoscere nuova gente e vi piace provare la cucina tipica di ogni posto che visitate? In caso di risposte positive vale la pena dare uno sguardo all’offerta di lavoro dell'agenzia americana Sky.com ed Epic Pass che in un annuncio spiegano di cercare un ambassador per promuovere 18 mete sciistiche con relativi resort. Cercano insomma un amante di sci e snowboard che sia disposto a viaggiare per due mesi in tre diversi continenti, testando e promuovendo resort e servizi ad alta quota in sette Paesi diversi, ovvero Stati Uniti, Canada, Giappone, Italia, Francia, Austria e Svizzera. Ovviamente, oltre a viaggiare, sciare e non dover pensare alle spese, per chi accetterà questo lavoro è previsto uno stipendio di 10000 dollari totali, dunque circa 8600 euro.

Come candidarsi – Durante i due mesi di impiego (gennaio e febbraio 2019) le spese saranno coperte, si volerà con United Airlines e la persona scelta per questo lavoro avrà a disposizione attrezzature sportive e tecnologiche di ottima qualità, inclusa una GoPro per le riprese. Per candidarvi c’è tempo fino al 15 ottobre e bisogna inviare un video di 60 secondi che spieghi perché siete la persona giusta per questo lavoro. Buone capacità comunicative sono un altro requisito fondamentale insieme all’interesse per tutte le attività after-ski, come la vita locale e mondana del luogo che andrà documentata. Nell’annuncio, viene spiegato che il 30 ottobre si saprà chi sarà scelto per questo lavoro da sogni.