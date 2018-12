Jennifer Medlock pochi giorni fa ha dato alla luce un neonato da record, dal peso di quasi 7 chilogrammi (14 libbre e 13 once). La donna, cittadina statunitense, che ha partorito il 12 dicembre scorso all'Arlington Memorial Hospital in Texas, non si aspettava assolutamente che il bambino che stava aspettando sarebbe stato così grosso. Il neonato pesa circa 7 chilogrammi ed è lungo 53 centimetri (21 pollici) ed è il più pesante mai nato in quell'ospedale. Il medico che ha consegnato il piccolo ai genitori dopo il parto ha dichiarato di non aver mai visto un neonato così grande.

Dopo il parto, la signora Medlock ha dichiarato di aver pensato che il bambino avrebbe avuto un peso vicino ai 4 chili e mezzo, simile a quello della figlia nata due anni prima e di non aver mai avuto il sentore che il figlio potesse nascere così grande. Inizialmente il neonato è stato ricoverato in terapia intensiva a causa della bassa glicemia e problemi alle piastrine e dopo circa una settimana di cure è stato dimesso, in tempo per festeggiare il Natale a casa.

Poco prima del parto, Jennifer aveva pubblicato sul suo profilo Facebook una foto con il pancione e un amico aveva commentato: "Ali sarà un ragazzone" date le dimensioni della pancia della futura mamma. Il neonato più pesante del mondo è nato il 19 gennaio 1879 a Siviglia, in Ohio. Pesava quasi 10 chili ed è morto solo 11 ore dopo il parto.