Immaginate lo stupore del contadino che sbucciando un uovo sodo preparato per la colazione, ne ha trovato all'interno un altro, con tanto di guscio. L'uovo delle dimensioni di una mano adulta è stato trovato in una fattoria di famiglia a Kairi, 82 chilometri a sud-ovest di Cairns, nel nord del Queensland, in Australia. Il proprietario della Stockman's Eggs, Scott, ha rivelato la sua esperienza “sconvolgente” al Daily Mail Australia. L'enorme uovo di gallina pesava 176 grammi, più di tre volte la dimensione di un uovo medio. Già questo poteva rappresentare un qualcosa di inusuale. La scoperta è diventata ancora più incredibile quando i contadini hanno trovato un secondo uovo "perfetto" all'interno del guscio incrinato dell'enorme uovo.

Scherzo della natura?

“È un completo scherzo della natura e molto raro vedere un uovo dentro l'altro", ha detto Scott Stockman a Daily Mail Australia. "Abbiamo radunato lo staff quando lo abbiamo rotto, ma speravo di vedere quattro tuorli". La Stockman's Eggs può contare su 3000 galline e ci renderà sicuramente impossibile individuare il pollo responsabile. Scott ha detto che in passato nella fattoria di famiglia è stato trovato un uova del peso di 140 grammi, ma mai prima d’ora si era trovato di fronte ad un uovo nell’uovo. "Le nostre galline sono davvero ben curate e seguono una dieta eccellente", ha detto Stockman.

Come si spiega questo fenomeno?

Va comunque specificato che la scoperta del signor Stockman non è proprio uno "scherzo della natura", né tanto meno qualcosa di miracoloso. Il termine tecnico per spiegare l’incubazione di un uovo dentro un altro uovo è chiamato contrazione contro-peristalsi. In sostanza, un uovo che non era ancora pronto per essere deposto torna dentro la catena di montaggio riproduttiva della gallina e un altro uovo si forma intorno ad esso.