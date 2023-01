Vuoi lavorare con noi? Non venire in Circumvesuviana: la singolare offerta Lo strano annuncio di lavoro su internet: “Vuoi lavorare con noi? Ma non venire in Circumvesuviana”. Ed è subito sarcasmo in Rete tra gli utenti del servizio.

"Vuoi lavorare con noi? Allora ti sconsigliamo di venire in Circumvesuviana". Un annuncio sicuramente strano quello apparso in un gruppo Facebook della provincia napoletana e subito ricondiviso dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti". Un annuncio che ha scatenato l'ilarità di tanti utenti quotidiani che sono alle prese la linea ferroviaria che da Napoli parte per diverse diramazioni, arrivando da una parte all'altra della piana Vesuviana, da Baiano (in provincia di Avellino), a Sorrento, passando per Sarno (in provincia di Salerno).

Nell'annuncio, in particolare, si cerca un portiere notturno per un albergo in una zona non centrale di Sorrento, ma che sia munito di auto o moto. "Per tale motivo, è sconsigliato l'uso della Vesuviana". Non è ben chiaro quale sia il motivo indicato nell'annuncio: c'è chi ha pensato possa essere un riferimento al fatto che, trovandosi magari l'albergo lontano dalle stazioni della Circumvesuviana, potrebbe essere un problema raggiungere il luogo di lavoro. Ma c'è anche chi ci scherza su, ipotizzando che visti i frequenti ritardi giornalieri che si verificano lungo le tratte della Vesuviana, questo potrebbe essere un "deterrente" per il datore di lavoro ad assumere un dipendente che viaggi usando il popolare mezzo di trasporto partenopeo.

Tuttavia, tra il serio e il faceto, l'annuncio è diventato immediatamente virale dopo il rilancio in Rete da parte della pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", che da sempre raccoglie foto e video, nonché testimonianze, dei tanti che ogni giorno utilizzano la linea ferroviaria. E c'è chi, sempre ironicamente, ci scherza: "Nel bene e nel male la Circum fa curriculum".