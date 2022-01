“Voglio il gelato”, ma non ha il green pass ed estrae una pistola: fermato un 88enne Un 88enne voleva mangiare un gelato in un locale: sprovvisto di green pass, di fronte al rifiuto del vigilante a farlo entrare, gli ha puntato contro la pistola.

Voleva a tutti i costi un gelato, ma non aveva il green pass obbligatorio per entrare nel locale: ma l'uomo, un 88enne napoletano, non voleva saperne comunque di tornare a casa senza, e così ha estratto una pistola puntandola contro il vigilante che gli aveva chiesto il certificato verde, per poi allontanarsi. Ma a quel punto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno raggiunto a casa e, dopo una breve resistenza, lo hanno denunciato sequestrandogli anche l'arma utilizzata poco prima. Momenti concitati quelli vissuti a Casoria, all'esterno di un noto locale di fast food che serve anche gelati.

L'uomo, un 88enne del posto, vi si era recato proprio perché spinto dalla voglia di mangiare un gelato, ma era sprovvisto di green pass, obbligatorio per entrare nei locali. A quel punto, quando il vigilante gli ha detto di doversi allontanare, l'uomo si è alterato, estraendo una pistola e minacciandolo di farlo entrare in ogni caso. Il vigilante, tuttavia, non ha perso la calma e dopo qualche minuto di tensione l'88enne ha abbassato l'arma e se n'è andato. Ma a quel punto sono intervenuti i militari dell'Arma di Casavatore e Casoria: sentita la descrizione dell'uomo e i testimoni presenti, si sono messi sulle sue tracce e lo hanno raggiunto a casa una volta identificato. Qui l'ottuagenario ha però provato a opporre ulteriormente resistenza, rifiutando di aprire la porta. E così sono dovuti arrivare anche i vigili del fuoco, che hanno sfondato la parte e permesso ai carabinieri di entrare: all'interno, ritrovata la pistola (una scacciacani di metallo, priva del tappo rosso) già carica con 11 colpi all'interno. L'88enne è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.