"Voglio conoscere Spiderman": il sogno di Ciro, 8 anni, realizzato nell'ultimo giorno di chemio Il piccolo Ciro, 8 anni, ha potuto conoscere il suo idolo Spiderman nell'ultimo giorno di chemioterapia nel reparto di oncologia del Santobono di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto/Fondazione Santobono

Voleva conoscere il suo supereroe preferito, Spiderman. E nell'ultimo giorno di chemioterapia, per lui il sogno si è realizzato: Ciro, 8 anni appena, ha potuto incontrarlo nel reparto di day hospital oncologico dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Lo ha raccontato il nosocomio, spiegando anche che il piccolo ha deciso di "ringraziare" chi aveva organizzato quell'incontro con un mazzolino di fiori, spiegando di essere felice a sua volta per aver reso felice con quel regalino chi lo aveva aiutato a conoscere il suo idolo. Una mattinata, insomma, totalmente da ricordare per il piccolo Ciro.

La splendida storia viene raccontata, sulle proprio pagine social, lo stesso nosocomio napoletano, che ha diffuso anche le foto del piccolo Ciro con chi ha permesso che quel sogno si realizzasse e, naturalmente, con lo stesso Spiderman, commentando: "Ecco, quando si parla di bellezza è a questo che bisognerebbe riferirsi. Alla meravigliosa bellezza che i bambini ti donano con amore, naturalezza e spontaneità". Anche lo stesso "Spiderman di corsia" ha voluto commentare la foto, spiegando che "con il mio zainetto entro in incognito incrociando genitori e bimbi, un via vai di emozioni, attese, preoccupazioni ma ciò che colpisce sempre è la spensieratezza dei piccoli in attesa del proprio turno di visita". E aggiungendo: "Il momento più emozionante, quello intenso, è nei Reparti dove incroci piccoli guerrieri diventati forzatamente più grandi. La loro forza si mescola alla mia emotività che la maschera non riesce a nascondere e, da ogni incontro, ascoltando le loro vite, ho sempre tanto da imparare", ha concluso.