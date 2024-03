“Vivo in roulotte e tu in casa, è ingiusto”: minaccia una sconosciuta e picchia un vigile Insulti e minacce ad una donna, poi pugni ad un agente della Municipale intervenuto: alla fine è stato arrestato dai carabinieri. La lite perché riteneva “ingiusto” che la donna, a lui sconosciuta, avesse una bella casa e lui no. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Prima ha minacciato una sconosciuta, "colpevole" di vivere in una bella casa, poi ha aggredito anche un agente della Polizia Municipale intervenuto per calmare gli animi. Alla fine sono arrivati i carabinieri, che lo hanno arrestato: la vicenda è accaduta sull'isola d'Ischia. L'uomo, un 43enne del posto, dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L'agente se la caverà con 5 giorni di prognosi, mentre per la donna, a parte lo spavento, nessuna grossa conseguenza.

La vicenda è avvenuta in via Cavalier Leonardo Impagliazzo, nel comune ischitano di Forio. L'uomo, 43enne incensurato del posto, vive in una roulotte, a poca distanza da alcune abitazioni, in una delle quali vive una donna. Proprio con lei, incrociata in strada, l'uomo ha un alterco. Anche se non si conoscono, lui le si avvicina ed inizia ad attaccarla, urlandole: "Non è giusto che tu viva in una casa del genere ed io in una roulotte". La donna, tra l'imbarazzo e l'incredulità, tenta di evitarlo ma l'uomo insiste con gli insulti, urlandole insulti di vario tipo, totalmente gratuiti.

In quel momento, un agente della polizia municipale di passaggio interviene e cerca di riportare la calma: la donna chiede aiuto e l'agente si frappone tra lei e il 43enne, che però neppure alla vista di un agente si placa, anzi diventa ancora più violento. L'agente della Municipale viene infatti preso improvvisamente a pugni e colpito allo sterno e al volto dal 43enne, che poi tenta di fuggire. Qualcuno però è riuscito a chiamare il 112, e l'uomo poco dopo viene raggiunto dai carabinieri che lo bloccano e lo arrestano. Il 43enne dovrà quindi rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L'agente della Municipale, ferito, è stato giudicato guaribile in cinque giorni.