Napoli, incendio in via Tasso, grossa colonna di fumo tra i palazzi, due intossicati Incendio in appartamento al viale Maria Cristina di Savoia, zona via Tasso. Sul posto Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Due residenti intossicati.

A cura di Redazione Napoli

Le fiamme in via Tasso / foto Fanpage.it

Incendio in un appartamento al civico 51 di viale Maria Cristina di Savoia, zona via Tasso, a Napoli. Una grossa colonna di fumo, visibile in maniera distinta da molti punti della città, allarma i residenti. Il fumo fuoriesce da uno stabile della strada che conduce dal corso Vittorio Emanuele alla zona di via Aniello Falcone. Ci sono due persone intossicate, sono le persone che vivono nella casa incendiata. Il fatto è accaduto poco dopo le 12.30, alle 13 circa sono giunti i vigili del fuoco, allertati dalle persone che vivono in zona.

Sul posto vi sono tre squadre dei Vigili del Fuoco più autoscala e botte e personale dell'arma dei Carabinieri. Al momento risultano solo persone coinvolte ai piani superiori che si sta procedendo a recuperare. Non risultano feriti in gravi condizioni. Non si conoscono le esatte cause scatenanti del rogo sulle quali si indagherà successivamente; Fanpage.it da fonti soccorsi ha saputo che fra le ipotesi più probabili vi è quella che si tratti di un corto-circuito.