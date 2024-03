Via Pietro Castellino è l’ennesima strada che cede in collina a Napoli. I residenti: “Servono lavori subito” Cede anche via Pietro Castellino: avvallamento e buca che lascia temere danni più gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via Pietro Castellino si aggiunge alle strade dissestate di Napoli. Già una sorta di "mulattiera" vista la qualità del manto stradale, l'arteria di collegamento tra Rione Alto e Vomero oggi è stata oggetto di un avvallamento piuttosto esteso. Sul posto i Vigili del Fuoco e ora occorrerà capire la portata del danno nel sottosuolo e chiudere parte di via Castellino per le riparazioni.

Tra le lettere giunte a Fanpage.it dai residenti ce n'è una che denuncia l'abbandono della zona:

Via Pietro Castellino è stata asfaltata, se non ricordo male -anno più anno meno- nel 2005. Sono passati praticamente 20 anni. La situazione di rattoppi su rattoppi su rattoppi è inutile. Il problema è lo stato profondo dell'asfalto, completamente distrutto, e dei servizi messi sul vuoto. Urge immediatamente fare dei lavori in tutto il Vomero, riasfaltandolo dallo strato più profondo.

Non ci dimentichiamo che Pietro Castellino ha una pendenza enorme, e ci sono già stati incidenti dovuti alle buche. : Il sindaco Manfredi non si è mai fatto vedere al Vomero dopo i crolli. La presidente della Municipalità Cozzolino nemmeno.