Vergogna a Pozzuoli, rubato modellino da tomba di ragazzo morto. La famiglia: “Restituitelo”

Furto sacrilego, e particolarmente deplorevole, quello che si è consumato nel cimitero di Pozzuoli, in provincia di Napoli: dalla tomba di un ragazzo morto pochi mesi fa è stato rubato il modellino di una motocicletta, che era stato messo lì dai familiari in omaggio alla passione del giovane. La scoperta questa mattina, quando i familiari, come ogni giorno, hanno raggiunto il cimitero e si sono accorti che la moto era scomparsa. Si tratta di un giocattolo del costo di una quindicina di euro, quindi pochi spiccioli, ma è chiaro che in questo caso il valore altissimo era quello affettivo. Ed è difficile pensare che si sia staccato per il maltempo: il modellino era stato incollato al marmo con del silicone.

A denunciare l'episodio è una familiare del giovane deceduto, che ha pubblicato una fotografia, nella quale è possibile vedere anche i segni lasciati dal silicone che tenevano fissato il modellino, e ha lanciato un appello su un gruppo Facebook dedicato ai residenti della cittadina del Napoletano, sperando che chi ha preso la moto faccia un passo indietro e la riporti sulla sepoltura: