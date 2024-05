video suggerito

Vede la Polizia e si nasconde ma in strada c’erano due agenti fuori servizio: arrestato al Rione Traiano Un 28enne napoletano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti al Rione Traiano; bloccato per un controllo, in tasca aveva soldi e droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Aveva visto arrivare la volante della Polizia e subito si era nascosto dietro un'automobile parcheggiata, per poi tentare di allontanarsi velocemente. Pericolo scampato, se non fosse che, in un'altra auto, subito dietro alla pattuglia, c'erano due poliziotti liberi dal servizio che hanno notato i suoi movimenti: raggiunto e perquisito, è stato trovato in possesso di soldi e droga e arrestato.

A finire in manette un 28enne napoletano, incappato nei controlli nella serata di ieri, venerdì 30 maggio, tra le strade del Rione Traiano, quartiere Soccavo, nella periferia occidentale di Napoli. Il giovane, con precedenti di polizia anche specifici, era in via Marco Aurelio, una delle aree più "calde" per il traffico di droga nel caseggiato popolare. Si era accorto in tempo del passaggio della volante e, temendo di essere controllato, si era velocemente accovacciato dietro la vettura parcheggiata. Pochi istanti dopo si è trovato faccia a faccia con gli altri due poliziotti, che stavano andando verso il commissariato San Paolo per iniziare il turno di lavoro.

Gli agenti si sono qualificati e lo hanno bloccato; nelle sue tasche hanno trovato quattro involucri di hashish, per un peso complessivo di 31 grammi circa, e 140 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Il 28enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.