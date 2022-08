Vaiolo delle Scimmie, per ora niente vaccini alla Campania: arriveranno a fine agosto In Campania ancora niente vaccino contro il vaiolo delle scimmie: arriverà a fine agosto, per ora priorità alle regioni più colpite.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Niente vaccino per il vaiolo delle scimmie destinato alla Campania: il Ministero della Salute ha dato priorità alle quattro regioni più colpite dalla "monkeypox", mentre per tutte le altre regioni, ancora alle prese con pochissimi casi, se ne riparlerà a fine agosto. L'ultimo bollettino del Ministero, infatti, certifica come la Campania sia ancora tra le regioni con pochissimi casi (7 quelli accertati al 5 agosto, dato stabile rispetto alla rilevazione precedente). Viceversa, le regioni più colpite sono la Lombardia (250 casi), seguita dal Lazio (109 casi), quindi dall'Emilia-Romagna (62 casi) e dal Veneto (37 casi).

La circolare inviata dal Ministero della Salute

"Al momento, la modalità di contagio e la velocità di diffusione del vaiolo delle scimmie fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa", hanno spiegato infatti dal Ministero della Salute. Al momento le dosi in consegna sono 2.000 per la Lombardia, 1.200 per il Lazio, 600 per l'Emilia Romagna e 400 per il Veneto. Ovviamente, fa sapere sempre il Ministero della Salute, sono previste dosi "extra" in caso di emergenza per qualunque regione vale a dire, fino a 60 dosi sarebbero disponibili immediatamente in casi estremi. Ma guardando i numeri della Campania questa evenienza è al momento più che scongiurata in regione. Il vaiolo delle scimmie allo stato attuale sembra essere sotto controllo, anche se invece in Italia nell'ultimo bollettino si è rilevato un incremento di 40 casi. In ogni caso, entro fine agosto si attende una fornitura anche per la Campania e per tutte le altre regioni, anche quelle attualmente non colpite in maniera sensibile dal vaiolo delle scimmie.