Vaiolo delle Scimmie, in Campania 14 nuovi casi in 7 giorni: il bollettino del Ministero In 7 giorni altri 14 casi di vaiolo delle scimmie in Campania. Ma al momento la diffusione della monkeypox resta sotto controllo, anche perché “esiste cura e vaccino”, come spiegato dai medici.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 14 i nuovi casi di Vaiolo delle Scimmie in Campania negli ultimi 7 giorni: lo ha reso noto il Ministero della Salute che, due volte a settimana, fa il punto sulla monkeypox in Italia. Rispetto a sette giorni fa, dunque, la crescita in Campania è di due casi al giorno. Numeri che per il momento non costituiscono un'emergenza, soprattutto se paragonati a quelli di altre regioni (la Lombardia è poco sotto i 300 casi, quasi la metà dei 644 casi totali in Italia), ma che comunque devono essere tenuti sotto osservazione: dal primo caso di vaiolo delle scimmie accertato in Italia, la Campania ha fatto registrare 21 casi complessivi, di cui 14 negli ultimi 7 giorni.

Al momento, il vaiolo delle scimmie non desta particolare preoccupazione anche perché si tratta di una malattia quasi sempre non mortale ma, soprattutto, per la quale esistono sia un vaccino sia una cura, come spiegato dal dottor Alessandro Perrella, medico a capo del reparto di malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità dell'ospedale Cotugno di Napoli. Vaccini che il Ministero della Salute ha già provveduto a far avere alle regioni più colpite: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. Ovviamente, fa sapere sempre il Ministero della Salute, sono previste dosi "extra" in caso di emergenza per qualunque regione e cioè, fino a 60 dosi sarebbero disponibili immediatamente in casi estremi. La Campania, con i suoi 21 casi totali, seppur in crescita al momento resta lontana dalle grandi cifre viste altrove. Ma la situazione resta sotto stretto controllo del Ministero della Salute: probabile che entro fine agosto vengano distribuiti lotti di vaccini a tutte le regioni, per consentire ai più a rischio di potersi comunque vaccinare.