Vaiolo delle scimmie in Campania, De Luca: “Monitoriamo la situazione, ma è bene non drammatizzare” Vaiolo delle scimmie, in Campania – come nel resto d’Italia – situazione costantemente monitorata dagli ospedali specializzati in malattie infettive. De Luca: “Ad oggi non abbiamo alcun problema qui”. Al Cotugno di Napoli predisposto protocollo per monkeypox.

A cura di Ciro Pellegrino

Sul vaiolo delle scimmie, malattia infettiva che ha fatto la sua comparsa anche in Italia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca cerca di tranquillizzare ed evitare psicosi. Lo fa durante la sua settimanale diretta social del venerdì:

Un rapido chiarimento rispetto alla vicenda del vaiolo delle scimmie. Subito tranquillizzare i concittadini: si tratta di una malattia simile a varicella, febbre alta e mal di testa. Ha incubazione da una a tre settimane, presente vescicole superficiali e ingrossamento nodi. Vi do subito buona notizia: esiste già un farmaco antivirale per la cura.

Ad oggi non abbiamo nessuna emergenza, nessun problema. Stiamo monitorando. Non abbiamo forme di trasmissione aerea. È bene non drammatizzare e non avere preoccupazioni eccessive. Diventa davvero complicata la vita, si attenua problema Covid ci troviamo un altro problema? Diventa pesante.

La situazione all'ospedale Cotugno di Napoli

All'ospedale Cotugno di Napoli, il primo presidio infettivologico della Campania, in trincea dai tempi del Covid-19, sono stati recepiti gli alert dell'Istituto superiore di Sanità circa il rischio di monkeypox o vaiolo delle scimmie ed è stato predisposto un protocollo che è in campo alla direzione strategica della struttura sanitaria. A quanto apprende Fanpage.it non vi è al momento alcun particolare cambiamento della routine del Cotugno, di prassi – essendo specializzato in malattie infettive – attrezzato a gestire casi del genere e vari gradi di isolamento del paziente.

La situazione Covid in Campania oggi

Tornando a De Luca, sulla situazione Covid-19, invece, il governatore campano spiega che «va migliorando» e che «se saremo prudenti avremo una bella estate. Prudenza – aggiunge – così eviteremo inoltre di dover registrare nuove fiammate a settembre». Oggi il quotidiano bollettino regionale Coronavirus riporta circa 2.800 contagi e 8 decessi.

Sempre sul fronte sanità ospedaliera, accenno alle vicende di carenza del personale specializzato a Napoli, questione cronica che spesso porta alla cosiddetta "emergenza barelle" nei pronto soccorso: