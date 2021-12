Vaccino Covid in Campania per bimbi 5-11 anni: dove e quando farlo In Campania i bambini da 5 a 11 anni potranno vaccinarsi contro il Covid dal pediatra, nei distretti Asl e negli hub vaccinali. Le prime dosi dal 20 dicembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania i bambini da 5 a 11 anni potranno vaccinarsi contro il Covid19 dai pediatri di libera scelta oppure negli hub vaccinali. Il primo invio delle dosi destinati ai minori di 12 anni, finora esclusi dalla campagna vaccinale, è previsto per il 15 dicembre, mentre il secondo dal 22 dicembre. "Saremo pronti per le prime somministrazioni di vaccino ai bimbi da 5 a 11 anni probabilmente dal 20 dicembre", spiega a Fanpage.it Pina Tommasielli, medico di famiglia e referente dell'Unità di Crisi per l'emergenza della Regione Campania. La task force per il Coronavirus si è occupata del tema nella seduta di oggi, dove si è optato per una organizzazione della campagna vaccinale pediatrica.

Dove fare il vaccino ai bimbi da 5 a 11 anni

Le vaccinazioni anti-Covid19 per i bambini da 5 a 11 anni potranno essere fatte nello studio del pediatra di libera scelta (quello assegnato dall'Asl), oppure nel caso in cui l'ambulatorio non fosse disponibile perché troppo piccolo o inadatto secondo le norme anti-Covid, nei centri vaccinali dei Distretti territoriali dell'Asl, dove normalmente i bimbi fanno le vaccinazioni obbligatorie. Infine, negli hub vaccinali dell'Asl, dove saranno realizzati percorsi pediatrici dedicati solo ai bambini, in modo da non incrociarsi con le code per le vaccinazioni agli adulti. A Napoli quindi sarà possibile farlo dal proprio pediatra assegnato, agli hub della Mostra d'Oltremare e della Fagianeria di Capodimonte, oppure nei 10 distretti territoriali dell'Asl. Allo studio anche un accordo con i medici di famiglia per vaccinare i bimbi nei loro studi. "Invitiamo tutti a vaccinarsi – conclude Tommasielli – per sconfiggere il Coronavirus e tornare alla vita di tutti i giorni".