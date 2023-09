Vaccino Covid e anti-influenzale, in Campania arrivano le dosi: somministrazioni dai medici di base Le prime dosi di Pfizer arriveranno in Campania la prossima settimana. Subito dopo inizieranno le somministrazioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Riparte la campagna vaccinale contro il Covid19 e l'influenza stagionale in Campania. Oggi si è tenuto il tavolo regionale per la Sanità Territoriale per fare il punto della situazione. I primi vaccini anti-Covid e anti-influenzali, a quanto apprende Fanpage.it, dovrebbero arrivare la settimana prossima in Campania e saranno distribuiti contemporaneamente ai medici di famiglia per le somministrazioni che dovrebbero iniziare la prima settimana di ottobre in entrambi i casi.

Tommasielli (Fimmg): "Prime dosi a ottobre"

“Siamo pronti per avviare la campagna vaccinale per il Coronavirus e l'infulenza stagionale in Campania – spiega a Fanpage.it Pina Tommasielli, medico di famiglia, dirigente regionale Fimmg e referente del tavolo Sanità Territoriale della Regione Campania – Contiamo di partire con le somministrazioni dal primo ottobre, non appena le dosi saranno distribuite alle Asl di competenza e da queste agli studi dei medici di medicina generale”.

Vaccinazioni anti-Covid con Pfizer

Il vaccino anti-Covid utilizzato sarà del tipo Pfizer. Si prevede una sola iniezione, senza richiami. Chi può fare le vaccinazioni? “Gli anziani, in particolare gli over 80, gli ospiti delle Rsa e i pazienti super fragili, in primo luogo – spiega Tommasielli – che sono anche i soggetti più a rischio. Ma anche i pazienti fragili, affetti da malattie croniche, over 60 e donne incinte. Le somministrazioni delle dosi avverranno presso i distretti delle Asl e i medici di medicina generale, che faranno anche le vaccinazioni contro i virus influenzali stagionali”. Anche le farmacie potrebbero essere coinvolte nella campagna vaccinale anti-Covid, oltre a quella anti-influenzale.