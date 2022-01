Vaccino Covid, dove farlo a Napoli: i nuovi orari degli hub e dei distretti Asl L’Asl Napoli 1 ha diffuso il nuovo calendario per la campagna vaccinale, con gli orari di hub e distretti sanitari per la settimana tra il 17 e il 23 gennaio 2022.

L'Asl Napoli 1 ha comunicato i nuovi orari degli hub vaccinali e dei distretti sanitari per la somministrazione dei vaccini anti Covid, per la settimana tra il 17 e il 23 gennaio 2022. L'Asl ricorda che si può ricevere il vaccino presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale. Previste fasce orarie dedicate esclusivamente ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Si ricorda, inoltre, che i piccoli possono essere vaccinati anche a scuola (presso gli istituti scolastici aderenti, dalle 8 alle 14, in giornate da concordare coi singoli dirigenti) e presso gli studi dei Pediatri di Libera scelta aderenti alla campagna vaccinale.

Napoli, i nuovi orari degli hub vaccinali e dei distretti sanitari dal 17 al 23 gennaio 2022

Centro vaccinale Mostra d'Oltremare, età dai 12 ad over 80

lunedì 17 gennaio – dalle 9 alle 20

martedì 18 gennaio – dalle 9 alle 20

mercoledì 19 gennaio – non attivo

giovedì 20 gennaio – dalle 9 alle 20

venerdì 21 gennaio – dalle 9 alle 20

sabato 22 gennaio – non attivo

domenica 23 gennaio – non attivo

Centro vaccinale Mostra d'Oltremare, età dai 5 agli 11 anni

mercoledì 19 gennaio – dalle 9 alle 20

sabato 22 gennaio – dalle 9 alle 20

domenica 23 gennaio – dalle 9 alle 20

(per queste giornate è stato organizzato un allestimento e un intrattenimento speciale dedicato)

Centro vaccinale Fagianeria Real Bosco di Capodimonte (dai 12 agli over 80)

lunedì 17 gennaio – dalle 9 alle 20

martedì 18 gennaio – dalle 9 alle 20

mercoledì 19 gennaio – dalle 9 alle 20

giovedì 20 gennaio – dalle 9 alle 20

venerdì 21 gennaio – dalle 9 alle 20

sabato 22 gennaio – dalle 9 alle 20

domenica 23 gennaio – dalle 9 alle 20

Centro vaccinale Isola di Capri

martedì 18 gennaio – dalle 9 alle 16:30

giovedì 20 gennaio – dalle 9 alle 13

giovedì 20 gennaio, esclusivamente fascia età 5-11 – dalle 13:30 alle 16:30 (con allestimento e intrattenimento speciale)

Vaccini per adulti e bambini nei Distretti sanitari di Base

Nei distretti sanitari di base le vaccinazioni verranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16:30, mentre il sabato dalle 9 alle 13:30. Le vaccinazioni nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni verranno effettuate esclusivamente il mercoledì dalle ore 14 alle 18.