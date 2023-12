Vaccini Covid, Open Day all’ospedale di Avellino giovedì 21 dicembre dalle 9 alle 18 Open Day vaccinale ad Avellino giovedì 21 dicembre dalle 9 alle 18 presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati: non serve prenotazione e non ci sono limiti di età. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una giornata di vaccini Covid all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: lo ha deciso l'azienda ospedaliera visto anche l'andamento della situazione epidemiologica e la bassa percentuale di vaccinati attualmente in circolazione. E così, giovedì 21 dicembre, riaprirà in vista delle imminenti festività natalizie il polo vaccinale presso l'ospedale avellinese, dalle 9 alle 18, per chiunque vorrà ricevere il vaccino Covid.

Per partecipare all'Open Day non sarà necessaria alcuna prenotazione, fa sapere l'ospedale, così come ci si potrà recare indipendentemente dall'età e dalle eventuali condizioni di fragilità: basterà recarsi al Polo Vaccinale della Città ospedaliera di contrada Amoretta, (primo piano, settore B), che sarà aperto al pubblico dalle ore 9 alle 18 per ricevere il vaccino Covid. L'iniziativa è stata coordinata dalla responsabile dell’Unità operativa di Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione, Rossana Formato, assieme al personale assegnato al Polo vaccinale.

"Si evidenzia che per accedere al polo vaccinale i cittadini dovranno necessariamente indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree, ovvero la mascherina Ffp2", fa sapere l'ospedale in una nota. Dunque, l'unico requisito sarà questo. Per il resto, porte aperte dalle 9 del mattino fino alle 18 del pomeriggio al primo piano, settore B, del polo vaccinale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giuseppe Moscati" di Avellino.