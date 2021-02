Nuovo stop per la fornitura dei vaccini in Campania: le 49mila dosi (6 per fiala) che sarebbero dovute arrivare ieri, consegna poi slittata ad oggi, potrebbero ritardare ulteriormente, sempre a causa del maltempo. Le condizioni meteo stanno infatti creando grossi disagi logistici, tali da rendere difficoltoso il trasporto fino a Napoli. Spunta quindi l'ipotesi Malpensa: il trasporto potrebbe venire dirottato verso Milano, per poi proseguire verso la Campania con un volo interno o con mezzi su gomma.

Una volta in Italia, si partirà subito con la distribuzione, con la scorta della Polizia Stradale. La partita, che in realtà sarebbe dovuta arrivare a Napoli ieri, 8 febbraio, era rimasta bloccata in aeroporto in Germania: il forte freddo aveva ghiacciato la pista dell'aeroporto di Lipsia, rendendo impossibile il decollo e facendo quindi slittare il viaggio di 24 ore. La conferma della tempistica era arrivata nella tarda serata di ieri: la consegna era stata programmata per oggi, il volo sarebbe dovuto atterrare nella mattinata di oggi nell'aeroporto di Capodichino. Per oggi era attesa a Napoli anche la consegna dei vaccini Moderna, mentre per gli AstraZeneca si dovrà attendere la prossima settimana.

Report vaccini anti Covid-19 in Campania

In base agli ultimi dati disponibili (aggiornati alle 7:30 di oggi, 9 febbraio), la Campania è la settima regione per dosi consegnate (227.965) e la quinta per dosi somministrate (223.761, ovvero il 98,2%). A ricevere il vaccino, 142.741 operatori sanitari e socio-sanitari, 70.666 personale non sanitario, 8.661 ospiti delle strutture residenziali (Rsa) e 1.693 over 80.

Relativamente all'età, si evince che il maggior numero di vaccinati è nella fascia tra 50 e 59 anni (56.504). Segue quella tra 60 e 69 anni (46.968), la fascia 40-49 (45.524), la fascia 30-39 (38.560) e la 20-29 (24.579). Infine, 7.106 dosi sono state somministrate a persone tra i 70 e i 79 anni, 5.188 a persone tra gli 80 e gli 89 anni, 2.156 agli ultra novantenni e 176 a giovani tra i 16 e i 19 anni.