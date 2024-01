Va in cerca di tartufi e resta bloccato su un costone: salvato dai vigili del fuoco di Avellino Resta bloccato su un costone, salvato in elicottero dai Vigili del Fuoco di Avellino: era andato in cerca di funghi, salvo anche il cane che era con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

È rimasto bloccato su un costone mentre cercava tartufi con il suo cane: fortunatamente i vigili del fuoco lo hanno recuperato e tratto in salvo in poche ore. Tutto è accaduto nella giornata di oggi tra i boschi di un costone in località Incoronata, nel territorio del comune di Sant'Angelo a Scala, nella provincia di Avellino. Qui, attorno alle 11 di questa mattina venerdì 12 gennaio, sono scattate le ricerche del 52enne, originario di Avellino, che era rimasto bloccato sul costone.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Avellino per i soccorsi: trovato il punto in cui l'uomo era rimasto bloccato assieme al suo cane, è stato tratto in salvo con un elicottero ed affidato ai sanitari del 118, anche loro giunti poco dopo sul posto così come il nucleo Saf (Speleo – alpino – fluviale), il soccorso alpino ed il soccorso alpino della guardia di finanza di Sant'Angelo Dei Lombardi. L'uomo, comunque, era in buone condizioni e non è stato necessario portarlo in ospedale. Solo tanta paura, ma nessuna conseguenza per l'uomo, che è tornato a casa senza particolari problemi. Salvo anche il cane che era con lui: come apprende Fanpage.it, il quadrupede all'arrivo dell'elicottero è scappato, probabilmente spaventato dal forte rumore del mezzo dei vigili del fuoco, correndo tuttavia verso la valle e trovando praticamente da solo la strada verso casa. E dunque, anche l'animale sta bene ed ha potuto ricongiungersi al proprio padrone.