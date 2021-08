Una Compagnia di hobbit italiani è in viaggio per gettare l’anello nel Vesuvio Una compagnia di hobbit italiani sta attraversando mezza Italia per distruggere un anello magico lanciandolo nel cratere del Vesuvio. Il viaggio, ispirato alla saga di Tolkien del Signore degli Anelli, servirà per una raccolta fondi: l’obiettivo è di ultimare Contea Gentile, il villaggio hobbit che un giovane abruzzese ha deciso di realizzare per tutti gli appassionati in provincia di Chieti.

A cura di Redazione Napoli

Quattro hobbit, uno stregone, un nano, un elfo e due umani sono in viaggio verso Napoli a piedi per distruggere un anello. E l'unico modo è buttarlo nel fuoco dove è stato forgiato, ovvero nel cratere di un vulcano. La storia ricorda l'universo del Signore degli Anelli di Tolkien, ma questa Compagnia dell'Anello è reale e tutta italiana: è partita il 27 agosto scorso dalla provincia di Chieti e il viaggio li condurrà alle pendici del Vesuvio, che per questa avventura prende il posto del Monte Fato.

L'obiettivo è di raccogliere fondi per creare un villaggio hobbit in Abruzzo, dove accogliere, a partire dal luglio 2022, gli amanti della natura e del genere fantasy. Il progetto è nato fa da Nicolas Gentile, pasticciere abruzzese di 37 anni, che qualche anno fa ha comprato un terreno a Bucchianico, in provincia di Chieti, dove ha costruito la sua casa hobbit, una sorta di bungalow di una ventina di metri quadrati che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto servire come luogo dove rilassarsi. Poi, però, ha deciso di espandersi: lì poteva nascere anche un piccolo villaggio. Idea che, a quanto pare, è piaciuta e anche molto: la sua pagina Instagram ha raccolto in circa un anno e mezzo oltre 40mila follower.

Ed è proprio dalla Contea Gentile che il gruppo, con in testa Nicolas, è partito alla volta di Napoli. L'arrivo è previsto per il 2 settembre, tra l'altro anniversario della morte di J. R. R. Tolkien, quando finalmente la Compagnia arriverà al Vesuvio e proverà a distruggere l'anello lanciandolo nel cratere. Se l'impresa riuscirà, verrà festeggiata con una cena (a tema, ovviamente) al The Sign 2.0 di Pomigliano d'Arco (Napoli), pub interamente in stile fantasy e medievale, dove verrà ufficialmente lanciato il crowdfunding per costruire la Contea.