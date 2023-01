Un anno fa il crollo del cimitero di Poggioreale: una messa per ricordare i defunti Una messa commemorativa per i defunti del cimitero di Poggioreale coinvolti nel crollo avvenuto un anno fa, presenti anche gli assessori Santagada e De Iesu.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La messa commemorativa ad un anno dal crollo del cimitero di Poggioreale

Una messa commemorativa per ricordare il crollo del cimitero di Poggioreale, avvenuto esattamente un anno fa. L'hanno organizzata i familiare dei defunti le cui tombe erano state coinvolte nel cedimento strutturale, e vi hanno partecipato anche gli assessori comunali di Napoli ai cimiteri, Vincenzo Santagada, e alla Legalitò, Antonio De Iesu. Alla messa, officiata da monsignor Gaetano Castelli, in tanti hanno chiesto l'intervento del Comune per dare degna sepoltura a coloro i quali erano stati coinvolti nella vicenda ormai tristemente famosa: il 12 gennaio si terrà un nuovo incontro per stabilire date e modalità dei prossimi interventi.

"Il nostro impegno prioritario è stato quello di recuperare le salme e restituirne i resti ai familiari: oggi gli interventi sono in piena esecuzione ed abbiamo creato una piattaforma con i dati identificativi delle spoglie mortali", ha spiegato l'assessore Vincenzo Santagada, "si tratta di uno schedario in costante aggiornamento, consultabile on-line sul sito del Comune (a questo indirizzo, ndr), attraverso il quale tutti possono avere informazioni sullo stato degli interventi e dei recuperi fin qui effettuati". Anche De Iesu ha ricordato che "La fase di recupero ha richiesto operazioni preliminari complesse e delicate con un grande sforzo da parte di tutti i servizi cimiteriali, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco ai quali va il nostro sentito ringraziamento". Secondo i dati del Comune di Napoli, al momento risultano recuperati 455 resti mortali e 9 urne cinerarie, temporaneamente deposti nella tensostruttura presso la Chiesa Madre. Da ieri, mercoledì 4 gennaio, è possibile visitare la struttura da parte dei parenti nell'orario di apertura del Cimitero, che possono dunque onorare i propri cari in attesa di una degna sistemazione.