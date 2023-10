“Uànema: Festa Degli Altri Vivi” dal 28 ottobre al 2 novembre si scende nel sottosuolo di Napoli Una rassegna di eventi e attività per ravvivare la tradizione del culto delle anime del purgatorio. Visite guidate nei luoghi simbolo della degli antichi culti napoletani.

A cura di Vincenzo Piccolo

Napoli ha un rapporto speciale con l'occulto e il sovrannaturale, che si ravviva proprio in questi giorni dedicati alla ricorrenza dei morti. La città si anima di eventi per scoprire le tradizioni legate alla culto delle anime del Purgatorio, consuetudine attiva già dal XVII secolo, periodo in cui Napoli fu colpita da un'epidemia di peste e le chiese si fecero tombe dove accogliere le anime in pena afflitte dalla malattia.

Per questo dal 28 Ottobre al 1° Novembre 2023 avrà luogo la II Edizione di “Uànema: Festa Degli Altri Vivi” una rassegna di eventi gratuita con visite guidate e attività culturali alla scoperta di uno dei culti più radicati della tradizione partenopea, quello delle anime del Purgatorio.

Un Halloween alla napoletana che l'occasione aprirà gratuitamente chiese e ipogei cittadini, per scendere nel sottosuolo napoletano e approfondire gli antichi culti che lo animano. Se non bastasse, a questo, si aggiungono spettacoli teatrali e Proiezioni Cinematografiche Notturne. A chiusura di "Uànema", il 2 novembre, uno special event con spettacoli, musica e show comici volti a riflettere di morte e di morti, ma soprattutto per ridere con loro.

Cosa succederà giorno per giorno:

28 ottobre 2023:

– 12:00: presentazione della rassegna "Uànema – festa degli altri vivi" presso Sala del Lazzaretto – ex ospedale della Pace, via dei Tribunali, 227.

– 12:30: reading "i morti che sono tra noi e come si sta nell'aldilà" di Ermanno Cavazzoni con accompagnamento musicale di Vincenzo Capasso e Davide Musella presso Sala del Lazzaretto – ex ospedale della pace, via dei tribunali, 227.

– 14:00: parata musicale "scalzaparata" a cura di Scalzabanda onlus nelle strade del Centro Storico (via dei Tribunali, via Concezio Muzy, via Pietro Colletta, via Giudecca vecchia, via Forcella, via San Biagio dei librai, piazza San Domenico maggiore).

– 19:30 e 20:30: mise en voix "cosa arcana e stupenda – dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie" di Giacomo Leopardi presso Catacombe di San Gennaro, via Capodimonte, 13.

– 19:30 e 20:30: spettacolo di improvvisazione teatrale "felicissima sera! il giorno dei morti" a cura della compagnia Coffee Precht presso tin – teatro instabile Napoli, vico del Fico al Purgatorio, 38.

29 ottobre 2023:

– 10:00 e 12:00: visite guidate al cimitero delle 366 fosse (cimitero di Santa Maria del popolo) con la guida del prof. Gennaro Rispoli, via Fontanelle al trivio, 38.

– 19:00 e 20:00: visite guidate presso Basilica di San Pietro ad Aram, Corso Umberto i, 292.

30 ottobre 2023:

– 17:30: parata musicale "scalzaparata" a cura di Scalzabanda onlus su via Toledo.

31 ottobre 2023:

– 16:30, 17:00, 17:30: visite guidate presso il complesso monumentale di Sant’Anna dei lombardi, Piazza Monteoliveto, 4.

– 18:00: proiezioni cinematografiche notturne gratuite ("morti fuori orario") presso Multicinema Modernissimo – via Cisterna dell'olio, 49/59.

– 18:00: reading "la morte in versi: Foscolo e Leopardi" a cura di Matteo Palumbo e Cecilia Lupoli presso complesso museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Chiesa di Santa Maria Materdomini e Terrasanta, largo Fabrizio Pignatelli.

– 19:30: concerto "ama solo" di Anna-maria Hefele presso complesso museale , via dei Tribunali, 39.

– 20:45: spettacolo di stand up comedy "Vincenzo Comunale live" di Vincenzo Comunale presso complesso museale Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco, via dei Tribunali, 39.

1° novembre 2023:

11:30 e 12:30: spettacolo di guarattelle "Pulcinella e le anime pezzentelle" a cura di teatro delle Guarattelle presso casa Guarattelle, vico Pazzariello, 15a.

17:00 e 18:00: visite guidate presso Chiesa di Santa Maria Materdomini e Terrasanta, largo Fabrizio Pignatelli (angolo via f. Pignatelli).

19:30, 20:30, 21:30: visite guidate presso Chiesa di Santa Luciella ai librai, vico Santa Luciella, 5.

Il programma completo è disponibile qui.