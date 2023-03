Turista 21enne aggredito a Forcella, rapinatori gli spaccano la mandibola Due cittadini stranieri feriti nella notte a Napoli durante un tentativo di rapina: un 21enne colpito al volto, un 26enne accoltellato alla schiena.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un turista 21enne proveniente dalla Thailanda è finito al Pronto Soccorso nella notte con una frattura alla mandibola: sarebbe stato aggredito durante un tentativo di rapina in via Carbonara, nel cuore di Forcella, nel centro di Napoli. Circa un'ora prima un altro cittadino straniero, un 26enne originario del Kazakistan, era stato accoltellato alla schiena: anche in questo caso si sarebbe trattato dell'epilogo di una rapina. Su entrambe le vicende indagano i carabinieri.

Per il primo episodio, intorno alle 2:30, i carabinieri sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, in seguito alla segnalazione di un ragazzo accoltellato. Li hanno trovato il 26enne kazako, che era stato ferito alla schiena con un fendente. I sanitari del 118 lo avevano soccorso in vico Pergola. Sarebbe stato colpito, stando a quanto dichiarato dalla vittima, per essersi opposto a una rapina: due criminali lo avrebbero affrontato e, davanti alla sua reazione, lo avrebbero accoltellato per poi scappare subito dopo. L'uomo, medicato, è stato dimesso con prognosi di 13 giorni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Stella.

Circa un'ora dopo, alle 3:30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno raggiunto l'Ospedale del Mare per un'altra segnalazione di persona ferita: nel presidio di Ponticelli era da poco arrivato il 21enne thailandese con una frattura della mandibola. Anche in questo caso la vittima ha raccontato la dinamica di una rapina, che sarebbe avvenuta in via Carbonara; i criminali lo avrebbero colpito violentemente al volto, non è chiaro se con un pugno o usando un oggetto contundente. Il giovane è stato ricoverato in osservazione, non è in pericolo di vita.