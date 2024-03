Tumore della mammella, nuova ricerche Monaldi-Cnr per terapie innovative Un nuovo progetto di ricerca per curare il tumore alla mammella, che ogni anno colpisce 50mila donne, allo studio dell’ospedale Monaldi e del Cnr. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ricerche e progetti per curare il cancro della mammella: nasce il progetto Breast Cancer Tissues and Organoids BioBank, il nuovo progetto per una biobanca di nuova generazione per la raccolta, la conservazione, e la processazione di tessuti e organoidi per sostenere la ricerca sul tumore mammario è in fase di sviluppo all'Ospedale Monaldi di Napoli assieme al Centro Nazionale di Ricerca.

Una biobanca per consentire, spiegano dal Monaldi, "lo sviluppo di organoidi, ossia mini-tumori cresciuti in laboratorio da tessuti prelevati da pazienti con tumore della mammella", sui quali sarà possibile sperimentare terapie personalizzate e innovative per combatte la malattia che ogni anno viene diagnosticata a 50mila donne. Fanno parte del progetto di ricerca l'Unità di Senologia Chirurgica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – Monaldi di Napoli, l'Unità di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e il Centro di risorse biologiche (Crb) dell’Istituto di genetica e biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli Cnr-Igb).

"L'Ospedale Monaldi partecipa a questo progetto per contribuire concretamente alla ricerca traslazionale sul tumore mammario", ha spiegato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, definendolo "una risorsa per la comunità scientifica, che ha l’obiettivo fondamentale di migliorare la qualità della vita delle pazienti". Dello stesso parere Emilia Caputo, responsabile della biobanca presso il Cnr-Igb, che spiega:

Lo sviluppo di organoidi tumorali offrirà opportunità aggiuntive alle prospettive terapeutiche e di salute dei pazienti; pertanto, sarà rilevante per la salute pubblica. L’originalità e al tempo stesso l’innovazione prodotta da questa biobanca di nuova generazione è rappresentata oltre che dal connubio ricerca e clinica anche dalla partecipazione attiva del cittadino/paziente alla sua realizzazione.