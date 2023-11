Trucchi, dentifrici e deodoranti pericolosi per la salute: sequestrati 60mila articoli nel Beneventano Il blitz della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale in provincia di Benevento: i prodotti sequestrati non erano conformi agli standard di sicurezza previsti dalla legge e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

A cura di Valerio Papadia

Operazione a tutela della salute dei consumatori quella effettuata dai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza a Benevento: gli uomini delle Fiamme Gialle hanno controllato un negozio nella provincia sannita, sequestrando 60mila prodotti considerati pericolosi per la salute. Si tratta di dentifrici, deodoranti, trucchi per donna e cera depilatoria, che non rispettavano gli standard di sicurezza previsti dalla legge.

Nella fattispecie, i prodotti erano mancanti delle indicazioni in lingua italiana riportanti le sostanze contenute, le modalità d'uso e le eventuali precauzioni per l'utilizzo, che possono costituire un serio pericolo per la salute dei consumatori. La merce, esposta in vendita, è stata posta sotto sequestro e il titolare dell'attività commerciale, un cittadino cinese, sarà sanzionato con una multa fino a un massimo di 25.823 euro, come previsto dall'articolo 12 del Codice del Consumo.