Trova il suo manifesto funebre sotto casa, ad affiggerlo è stato l’ex: arrestato un 49enne È accaduto a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 49 anni del posto è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato l’ex compagna.

A cura di Valerio Papadia

Inquietante quanto accaduto a una donna di 45 anni a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, che sotto la sua abitazione si è ritrovata il suo manifesto funebre, nonostante fosse viva e vegeta. Dopo la denuncia della donna, non ci è voluto molto per i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia scoprire che l'autore del gesto fosse l'ex compagno della 45enne, un uomo del posto di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, che più volte negli scorsi mesi si era appostato sotto casa della sua ex e l'aveva minacciata. I militari dell'Arma hanno così rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato: per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Alla vicenda di Torre del Greco ha dedicato anche uno spazio la trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?", nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 21 settembre. Nel corso della messa in onda è stato mostrato anche il manifesto funebre che la 45enne si è ritrovata sotto casa: "Chi l'ha visto?", però, alla luce di questa chiara minaccia di morte, si chiede se gli arresti domiciliari per il 49enne autore del gesto siano sufficienti, riportano il caso di Maria Antonietta Rositani. Il 13 marzo del 2019, l'ex marito della donna evase dagli arresti domiciliari nel Napoletano e si recò a Reggio Calabria, dove Maria Antonietta viveva: l'uomo cercò di ucciderla dandole fuoco. Per circa 20 mesi, Maria Antonietta è rimasta in ospedale, lottando per la vita e, soltanto dopo numerose operazioni è riuscita a tornare a casa dalla sua famiglia.