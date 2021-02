Troppi i casi di Coronavirus all'interno del I circolo didattico "Santo Alfonso Maria Fusco" di Angri: e così il sindaco Cosimo Ferraioli corre ai ripari, ed ordina la chiusura dell'istituto, che ospita classi di asilo ed elementari, per 14 giorni. "Ordinanza di chiusura che arriva dopo segnalazione degli organi competenti che ne hanno raccomandato la sospensione delle attività didattiche in presenza", ha spiegato poi il sindaco di Angri. Negli ultimi giorni erano finite in quarantena alcune classi, e si era proceduto alla sanificazione d'urgenza. Ma il continuo aumento dei casi ha spinto il primo cittadino a decretarne una chiusura di due settimane per tutelare la salute pubblica.

"Vista l'Ordinanza Sindacale del tardo pomeriggio di oggi con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per un periodo di 14 giorni", scrive l'istituto, "si comunica che da domani (oggi martedì 2 febbraio per chi legge, ndr) le lezioni saranno in Dad. Gli orari delle lezioni saranno gli stessi effettuati fino ad oggi e si consiglia una pausa di almeno 10/15 minuti alla fine di ogni ora. La scuola sarà chiusa per consentire la sanificazione di tutti gli ambienti. I lavoratori della segreteria osserveranno il lavoro agile e i collaboratori scolastici garantiranno la reperibilità dalle ore 7.30 alle 14.42 fino al completamento delle operazioni di disinfezione e sanificazione", conclude la nota firmata dal dirigente scolastico Maddalena Iannone. Lo stesso sindaco Ferraioli ha anche diffuso nella giornata di ieri i dati del contagio in città: 8 (di cui sette asintomatici ed un sintomatico) i nuovi casi nelle ultime 48 ore (sei domenica, altri due lunedì), che hanno portato il totale a 18 casi (16 asintomatici e 2 sintomatici) nella cittadina della provincia di Salerno, che registra anche 4 guariti negli ultimi due giorni.