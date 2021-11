Troppi casi Covid, a Cervinara (Avellino) mini lockdown: piazze e scuole chiuse, sospeso il mercato A causa di una improvvisa impennata dei contagi da Covid-19, a Cervinara, nella provincia di Avellino, la sindaca Caterina Lengua ha deciso di varare un mini lockdown: piazze chiuse il 5, 6 e 7 novembre, attività didattiche sospese fino da oggi e fino all’8 novembre. Sospeso anche il mercato settimanale.

A cura di Valerio Papadia

A Cervinara, piccola cittadina in provincia di Avellino, da alcuni giorni i nuovi casi di Covid-19 continuano a crescere. E allora, per cercare di contenete l'aumento dei contagi, soprattutto in una piccola comunità come Cervinara, la sindaca Caterina Lengua ha deciso di correre ai ripari, varando un'apposita ordinanza con la quale ha chiuso le scuole, le piazze e sospeso il mercato settimanale. A Cervinara, infatti, vige il divieto di sostare in tutte le piazze della città, così come il divieto di assembramenti in tutti i luoghi aperti al pubblico, nei giorni 5, 6 e 7 novembre, mentre le attività didattiche in tutte le scuole del territorio sono sospese da oggi e fino al prossimo 8 novembre; sospeso, come detto, il mercato settimanale che avrebbe dovuto avere luogo in città oggi, mercoledì 3 novembre.

"Da giorni stiamo facendo i conti con una curva dei contagi che fa fatica a stabilizzarsi. Diversi dei nuovi casi stanno interessando anche la comunità scolastica. È quanto emerge chiaramente dalla relazione che l’Asl di Avellino, su nostra richiesta, ha provveduto poco fa a comunicare" ha detto la prima cittadina di Cervinara. "Il persistere di una situazione epidemiologica ancora delicata – continua la sindaca Lengua – impone, quindi, di adottare ulteriori misure di contrasto e contenimento del rischio di diffusione del virus che, nostro malgrado, richiedono sacrifici da parte tutti".

"Siamo costantemente in contatto con il Comandante della Stazione Carabinieri di Cervinara e con il Dirigente del locale Commissariato per la messa in campo di tutte le attività finalizzate al controllo del territorio ed al rigoroso rispetto delle ordinanze sindacali. Come sempre, vista la delicatezza della situazione, ricordiamo a tutti l’importanza del rispetto delle regole sull’obbligo della mascherina, sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramenti" ha concluso la sindaca di Cervinara.