Troppi contagi Covid: a Castellabate scuole chiuse e screening di massa per la popolazione Scuole chiuse e screening di massa a Castellabate: nelle ultime 48 ore sono emersi 20 casi positivi. Il sindaco: “Usiamo la massima prudenza”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 29 i casi positivi a Castellabate, nel Salernitano: di questi, venti sono quelli emersi nelle ultime 48 ore. Un campanello d'allarme per la cittadina, conosciuta anche per aver ospitato le riprese del film "Benvenuti al Sud", che ha così optato per lo screening di massa, contestualmente alla chiusura delle scuole.

Lo ha deciso il sindaco Marco Rizzo, che ha firmato nelle scorse ore l'ordinanza di serrata degli istituti scolastici. "Visto il numero crescente di contagi covid, è stata predisposta questa chiusura proprio per consentire la sanificazione di tutti i locali scolastici". Rizzo ha anche spiegato che:

La scuola dovrà ricominciare nella massima sicurezza: per questo, si è resa necessaria la sospensione delle attività didattiche per consentire la sanificazione dei locali scolastici. Vista la situazione delicata in cui ci troviamo, ricordo a tutti di usare la massima prudenza evitando assembramenti, indossando sempre la mascherina e mantenendo il distanziamento interpersonale.

Le scuole resteranno chiuse per tre giorni, mentre è stato anche disposto uno screening di massa al quale potranno sottoporsi alunni, personale docente e personale Ata, con il sistema del drive-in a piazza Mondelli, in pieno centro a Santa Maria di Castellabate.

La situazione al momento appare sotto controllo, ma l'obiettivo è "stanare" eventuali positivi asintomatici che possano diffondere ulteriormente il contagio. Attualmente sono 29 i casi positivi in città: ma si temono cluster non ancora scoperti proprio tra i banchi di scuola, ed in particolare tra i più piccoli che sono al di sotto dell'età vaccinale.