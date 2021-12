Troppe auto in coda per i tamponi, l’appello dell’Asl Napoli 2: “Venite solo con prenotazione” L’Asl Napoli 2 Nord, visto il grande afflusso di persone che si sta recando ai drive-in per sottoporsi a tampone, ha diramato un appello affinché si presentino solo persone con prenotazione.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I drive-in che effettuano tamponi agli ospedali di Pozzuoli e Giugliano, nella provincia di Napoli, da giorni sono presi d'assalto da migliaia di persone che, in coda all'interno delle proprie auto, vogliono sottoporsi a tampone molecolare. Per far fronte ai disagi causati alla circolazione dalla lunga coda di auto e per gestire al meglio anche la situazione epidemiologica, a partire da qualche ora, l'Asl Napoli 2 Nord, competente sulla provincia settentrionale di Napoli, ha introdotto l'obbligo di prenotazione per sottoporsi a tampone nei drive-in e, affinché non ci sia più l'afflusso massiccio che si è osservato nei giorni scorsi, ha diramato anche un appello alla cittadinanza, con una note del direttore generale Antonio D'Amore:

Mi appello al senso civico dei nostri concittadini. Non recatevi ai nostri caselli a meno che non siate state prenotati da parte dei medici di famiglia o da parte dell'Asl. Il tampone orofaringeo è un importante strumento diagnostico che deve essere effettuato dietro prescrizione di un medico, valutando la sintomatologia o i contatti stretti con un paziente positivo. Dobbiamo lasciare i tamponi molecolari a chi davvero ne ha bisogno e non effettuarli a piacimento

L'Asl Napoli 2 Nord ha attivato altri due drive-in per i tamponi

Per far fronte alla richiesta massiva di tamponi molecolari ed evitare che si formino nuovamente lunghe code agli ospedali di Pozzuoli e Giugliano, l'Asl Napoli 2 Nord ha attivato anche altri due drive-in dove i cittadini del territorio possono recarsi per sottoporsi a tampone: uno ad Acerra e l'altro ancora nel territorio di Pozzuoli, nella zona di Monteruscello.