in foto: Immagine di archivio

Due uomini in motorino rapinano un anziano del borsello con mille euro e lasciano la vittima a terra ferita. È accaduto questa mattina a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Sul posto però sono subito intervenuti i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata che, dopo aver notato la vittima accasciata al suolo ferita, l'hanno aiutata e hanno chiamato i soccorsi e poi hanno ricostruito quanto accaduto e si sono messi sulle tracce dei rapinatori. Grazie alle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza del parco Archeologico Villa di Oplonti, gli uomini delle fiamme gialle hanno individuato i responsabili. I due rapinatori avevano agito a bordo di un motociclo. Sono stati arrestati e il mezzo sequestrato.

Arrestati i due rapinatori

La Guardia di Finanza ha quindi arrestato due soggetti, un 45enne e 28enne, entrambi di Torre Annunziata, che avevano appena compiuto la rapina. In particolare, una pattuglia, nel corso dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio e di pubblica utilità “117”, dopo aver notato una persona ferita riversa a terra, aveva immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato il “118” per i primi soccorsi. Successivamente, le Fiamme Gialle, appurato che si trattava della vittima di una rapina commessa da due persone in motorino, grazie all’esame delle telecamere di sorveglianza del vicino sito archeologico “Villa Oplonti”, sono riusciti a risalire alla targa del motociclo e ai responsabili. Quest’ultimi infatti avevano sottratto all’anziano un borsello contenente 1.000 euro in contanti. I due rapinatori sono stati tratti in arresto e il mezzo è stato sottoposto sotto sequestro da parte delle fiamme gialle.