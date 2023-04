Tornata a Napoli per necessità. Qui per lavorare non chiedono sacrifici ma la perdita della dignità

La storia di Barbara, tornata da Modena a Napoli per motivi familiari e ora alle prese con un mercato del lavoro che non c’è.

Barbara è una coetanea della giovane Mariarca che ha scritto a Fanpage.it raccontando la sua storia di lavoro negato a Napoli. «Lavorare richiede sacrificio, o sappiamo benissimo tutti, e tutti siamo disposti a farli questi sacrifici, ma la già sottile linea che traccia il confine tra sacrificio e perdita della dignità, talvolta è davvero inesistente».

Scrive Barbara a Fanpage.it:

La mia storia è molto simile a quella di tanti altri giovani napoletani. Sono andata via da Napoli 7 anni fa a causa di problemi familiari, ho trascorso a Modena sette anni e nel frattempo ho avuto la fortuna di conoscere la mia compagna e sua figlia.

Siamo diventate una famiglia, ma la nostalgia di Napoli, così come i soliti problemi familiari, mi hanno spinto a ritornare in patria. Iniziamo col dire che ho una laurea specialistica in Beni Culturali, quindi 5 anni di università, ma purtroppo in Italia se non hai specializzazioni o master post specialistica, a quanto pare non hai diritto ad ambire al lavoro per cui hai studiato.

Durante gli anni lavorativi post laurea mi sono sempre arrangiata nella ditta di famiglia nel settore alimentare, ma ho cercato anche nell'ambito ristorativo.

A Modena ho fatto l'operaia in una fungaia, e nonostante fosse un contratto di lavoro in agricoltura, a tempo determinato, quindi qualcosa di estremamente scarno in termini di garanzie lavorative, era un contratto comunque più stabile del nero o delle prove pagate con i voucher, o degli accordi che poi non venivano rispettati, di altri posti di lavoro.