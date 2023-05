“Ti faccio togliere le bambine”: minaccia, pedina ed insulta la ex compagna per mesi Un 29enne perseguitava la propria ex compagna di 27 anni: minacce, aggressioni, pedinamenti e perfino un sequestro di persona. Il gip di Benevento ha disposto per lui un divieto di avvicinamento a lei e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Minacce, insulti, perfino un sequestro di persona durato due ore: un incubo per una 27enne di Benevento che forse finalmente si avvia ad una conclusione. Nelle scorse ore infatti i Carabinieri sanniti hanno notificato all'ex compagno della donna, un 29enne originario del capoluogo del Sannio, un divieto di avvicinamento a lei e ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, con la quale aveva avuto in passato una relazione. L'uomo è anche gravemente indiziato di svariati reati, tra cui atti persecutori aggravati e sequestro di persona, nonché di tentata violenza privata sempre nei confronti della 27enne.

Tutto è iniziato lo scorso 16 marzo, quando la donna ha deciso di rompere il silenzio e denunciare l'uomo ai carabinieri. Dalle indagini, è emerso che i comportamenti dell'ex compagno della 27enne continuavano almeno fin dal settembre precedente. Sette mesi fatti di minacce neanche tanto velate, come ad esempio quando l'uomo le diceva che avrebbe fatto di tutto per farle togliere le figlie. Ma non solo: ingiurie contro di lei per descriverla come pessima madre e pessima compagna. In un'altra occasione, invece, l'aveva chiusa in casa per due ore; addirittura era arriva a pedinarla e tempestarla di messaggi, anche attraverso i social network, per poi aggredirla perfino sul posto di lavoro. Un comportamento che aveva causato nella donna uno stato d'ansia praticamente perenne, oltre al timore per la propria incolumità e per quella delle figlie. Per il 29enne, così, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi abitualmente frequentati, mentre l'uomo dovrà rispondere anche dei reati di atti persecutori aggravati, sequestro di persona e tentata violenza privata.