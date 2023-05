Tenta di rapinare un corriere durante le consegne, poi prende a calci il furgone e scappa Tenta di rapinare un corriere durante le consegne, poi prende a calci il furgone e scappa alla vista dei poliziotti: arrestato in piazza Garibaldi a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha prima tentato di rapinare un corriere durante le consegne, poi ha preso a calci il furgone e infine, alla vista della polizia, è scappato verso la stazione di Napoli Centrale, dove è stato raggiunto e arrestato. La vicenda è accaduta sul corso Novara, la lunga arteria che divide in due il Rione Vasto di Napoli. L'uomo è stato arrestato per tentata rapina dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, che gli hanno anche sequestrato due lame di un taglierino che nascondeva addosso: si tratta di un 47enne napoletano con precedenti di polizia.

Tutti è accaduto sul corso Novara, quando una pattuglia di polizia si è trovata a passare durante un servizio di controllo del territorio: qui, un uomo alla loro vista ha richiamato l'attenzione degli agenti, agitandosi e chiamandoli. Raggiunto, l'uomo ha spiegato di essere un corriere che, al ritorno da una consegna, aveva trovato un uomo che aveva aperto lo sportello lato guida del veicolo e che non solo aveva rifiutato di andarsene, ma l'aveva anche preso a calci dicendo di andarsene. Gli agenti a quel punto hanno raggiunto l'uomo, che era ancora nei pressi del furgone sferrando anche dei calci verso il veicolo: ma questi, una volta visti gli agenti, ha provato a scappare a piedi verso piazza Garibaldi, dove però è stato raggiunto e bloccato dagli agenti: con sé aveva due lame di un taglierino, che gli sono state prontamente sequestrate. Arrestato per tentata rapina, dai controlli è risultato essere un 47enne napoletano con precedenti specifici di polizia. Nessuna grave conseguenza per il corriere, che ha ripreso possesso del furgone delle consegne.