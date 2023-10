Teatro San Carlo, il governo aveva licenziato il miglior manager: Lissner premiato con l’International Opera Awards

Al sovrintendente Stéphane Lissner il premio come miglior manager 2023 conferito dagli International Opera Awards.

Il governo italiano aveva dato il benservito ad uno dei migliori manager di teatri d'Opera del mondo: che il sovrintendente del Teatro San Carlo Stéphane Lissner, reintegrato da una sentenza del tribunale del Lavoro, fosse uno dei più autorevoli e apprezzati manager del settore è infatti oggi sancito anche da un premio, conferito dagli International Opera Awards, categoria “Leadership” «risultato tangibile – spiega una nota del teatro napoletano – del suo eccezionale contributo e impegno nei confronti dei Teatri d’Opera e viene assegnato per ogni aspetto dell’attività manageriale» La cerimonia di premiazione avrà luogo durante una serata di gala straordinaria, programmata per il giovedì 9 novembre 2023, presso il Teatr Wielki di Varsavia.

La motivazione è sicuramente rilevante:

Stéphane Lissner, con la sua leadership ispirata, ha dimostrato di essere un catalizzatore di successo per i Teatri d’Opera, consolidando il loro ruolo come luoghi di eccellenza artistica e culturalmente significativi. La sua dedizione e visione

illuminata hanno tracciato una nuova direzione, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione della comunità artistica e degli amanti dell'opera in tutto il mondo.