Sui bus Sita si pagherà 1 euro e 50 in più per trasportare i bagagli grandi Gratuitamente si potrà portare soltanto un bagaglio, che però non dovrà eccedere le misure 50x30x25. Per tutti gli altri, si pagherà un sovrapprezzo di 1,50 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La stagione estiva si avvicina e, come ogni estate, gli autobus della Sita si apprestano ad essere presi d'assalto dai turisti: la società di trasporti, infatti, collega Napoli con la Penisola Sorrentina, Salerno e la Costiera Amalfitana. Per far fronte al grande flusso di viaggiatori ed evitare rallentamenti al servizio, la Sita ricorda che, in base alla "Condizioni Generali di Trasporto", ogni cliente potrà viaggiare sugli autobus dell'azienda portando soltanto un bagaglio gratuitamente, a patto che le dimensioni rispettino le misure di 50x30x25 centimetri. Per gli ulteriori bagagli, anche nel caso dovessero rispettare le misure richieste, oppure i bagagli eccedenti le misure indicate, i viaggiatori dovranno pagare un sovrapprezzo di 1,50 euro.

I bagagli eccedenti le misure richieste o i bagagli in più andranno sistemati nel bagagliaio dell'autobus, sempre che la disponibilità di spazio e la portata lo consentano. A questo proposito, l'azienda di trasporti precisa: "L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali furti, manomissioni, dispersioni o deterioramenti dei bagagli trasportati. L’Azienda non risponde del bagaglio lasciato dal proprietario sull’autobus. Il personale di guida non effettua servizio bagaglio con relativa registrazione".