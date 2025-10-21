Su TikTok pubblica video che inneggiano all’Isis e al terrorismo: 33enne arrestato in provincia di Salerno

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, a Sicignano degli Alburni, nella provincia di Salerno, un uomo tunisino di 33 anni – O.S. le sue iniziali – è stato arrestato per istigazione a delinquere e apologia di più delitti di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici e telematici; l'uomo, su disposizione della Procura di Salerno – Gruppo Antiterrorismo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Le indagini, condotte dal Raggruppamento Speciale Carabinieri – Sezione Anticrimine, hanno permesso di individuare sul noto social TikTok un profilo riconducibile all'uomo, sul quale erano stati pubblicati più di 200 video e immagini inneggianti alla strategia terroristica dell'Isis.

Durante l'attività investigativa, pertanto, sono stati raccolti indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. In particolare, gli inquirenti hanno accertato l'adesione del 33enne ai principi jihadisti, nonché le condotte di apologia messe in campo dall'uomo che, mediante la diffusione dei video e delle immagini, mirava alla propaganda jihadista e al procacciamento di nuovi affiliati.

Pertanto, l'elevato numero dei follower che il 33enne aveva sul profilo TikTok, unito alla grande quantità di condivisioni e like, ha fatto aumentare esponenzialmente il pericolo che altri potessero aderire alla jihad o comunque emulare gli atti di violenza mostrati nei video e nelle foto, rendendo così necessaria la misura cautelare nei confronti del 33enne. L'indagato, infatti, nonostante fosse già stato sottoposto a perquisizione nell'ottobre del 2024, aveva continuato a diffondere le immagini di propaganda jihadista.