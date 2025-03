video suggerito

Striscioni "Antifascismo = mafia" nei licei di Avellino, la dirigente Usp: "Esami non a rischio" Dopo gli striscioni delle polemiche, via alle indagini. La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Avellino specifica: "Esami di stato non a rischio"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gli esami di stato in provincia di Avellino "non sono a rischio". Lo fa sapere la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Fiorella Pagliuca, dopo che nelle scorse ore erano montate le polemiche per gli striscioni apparsi in ben cinque licei del capoluogo irpino con la scritta "Antifascimo = Mafia", rivendicati poi dalla sezione avellinese di Blocco Studentesco attraverso le proprie pagine social.

La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Avellino ha dunque smentito le prime indiscrezioni che parlavano di studenti a rischio ammissione degli esami di stato, specificando all'ANSA di non aver "mai rilasciato alcuna dichiarazione", soprattutto in quanto attualmente l'ufficio scolastico stesso è in attesa che vengano chiariti i contorni della vicenda, specificando che dunque "è destituita di fondamento la notizia dell'eventuale decisione di sospendere gli esami di stato". Le indagini, intanto, sono in corso: le foto pubblicate sui social mostrano cinque studenti in altrettanti istituti scolastici del capoluogo, ovvero il Liceo Scientifico "Pasquale Stanislao Mancini" e la sua succursale, il Liceo Classico "Pietro Colletta", il Liceo Statale "Paolo Emilio Imbriani" e l'Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile", con lo striscione "Antifascismo = Mafia". Una "iniziativa" che si è svolta anche in altre scuole d'Italia e che ha suscitato rabbia e indignazione. Le forze dell'ordine lavorano per l'identificazione dei responsabili, mentre sui provvedimenti degli istituti bisognerà attendere, dunque, che vengano definiti i contorni esatti della vicenda.