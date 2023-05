Stadio Maradona, Manfredi a De Laurentiis: “Se vuole la concessione presenti un progetto” Il sindaco di Napoli risponde a De Laurentiis sullo stadio: “Presenti un progetto di ristrutturazione con un piano di investimenti pluriennale che giustifichi la concessione e valuteremo”. Sanate invece le posizioni debitorie: il Calcio Napoli ha pagato i circa 3 milioni di euro dovuti a Palazzo San Giacomo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Stadio Maradona? Se il Napoli presenta un progetto, possiamo parlare di concessioni". Il sindaco Gaetano Manfredi ha risposto così ad Aurelio De Laurentiis, che ieri sera ospite su RaiTre di Fabio Fazio nell'ultima puntata del programma "Che tempo che fa", aveva detto a proposito dello stadio che "ce lo devono dare per 99 anni, altrimenti lo mollo e me lo vado a costruire a Caserta". Nessuna apertura per una "cessione" dunque dello stadio Maradona, che è di proprietà comunale e che Palazzo San Giacomo non è intenzionato a vendere. Al massimo, fa capire Manfredi, si può discutere sul meccanismo concessorio. Anche perché "il Napoli ha pagato tutti i canoni vecchi, la situazione è stata dunque completamente sanata".

Erano circa tre milioni di euro, apprende Fanpage.it da fonti comunali, i debiti del Calcio Napoli nei confronti di Palazzo San Giacomo: e dunque, si può iniziare un ragionamento su una concessione nuova vera e propria. De Laurentiis è stato chiaro: vorrebbe uno stadio aperto sette giorni su sette, con possibilità di organizzazione di eventi pubblici e privati, dai concerti a matrimoni, da spettacoli a Prime Comunioni. Ma per ora, la concessione non permette tutte queste novità. "Il meccanismo concessorio", ha spiegato Manfredi durante l'odierna seduta della Città Metropolitana di Napoli, "si basa su un project financing, quindi sulla presentazione di un progetto di ristrutturazione con un piano di investimenti pluriennale che giustifichi la concessione: vediamo qual è la proposta del Napoli e poi la valuteremo a norma di legge", ha spiegato il primo cittadino di Napoli. "Il presidente De Laurentis la battuta sullo stadio, sinceramente, se la poteva risparmiare: una inutile caduta di stile", ha invece aggiunto Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Trasporti a Fanpage.it, "invece di fare queste scenette, facesse una proposta reale e concreta al Comune di Napoli, con un Project financing serio".