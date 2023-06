Sporco ovunque e mille chili di cibo non tracciato: 10 negozi multati tra Salerno, Avellino e Benevento Vasta operazione dei carabinieri del Nas tra le province di Salerno, Avellino e Benevento: il totale dei provvedimenti adottati ammonta a circa due milioni di euro.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Importante operazione quella effettuata negli ultimi giorni dai carabinieri del Nas nelle province di Salerno, Avellino e Benevento: i militari dell'Arma hanno sottoposto a controlli numerosi esercizi commerciali nelle tre province e, al termine delle operazioni, hanno multato 10 esercizi commerciali, tre dei quali sono stati chiusi "ad horas", che presentavano carenze dal punto di vista igienico-sanitario. Durante i controlli, i carabinieri del Nas di Salerno hanno posto sotto sequestro circa mille chili di prodotti alimentari (tra carne, pesce e verdure) che erano sprovvisti delle indicazioni di provenienza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nella fattispecie, i carabinieri hanno multato un esercizio commerciale in Cilento, nella provincia di Salerno, a causa delle precarie condizioni igieniche: all'interno dell'attività sono stati trovati insetti morti e sporcizia diffusa; durante il controllo sono stati sequestrati 600 chili di cibo privi di tracciabilità. Sporco diffuso anche in una rivendita alimentare nell'Agro-Nocerino-Sarnese, dove sono stati sequestrati 200 chili di prodotti alimentari non tracciati. E ancora, in un panificio della Valle Caudina, tra Benevento e Avellino, i carabinieri del Nas hanno multato il titolare per le evidenti carenze igienico-sanitarie, sequestrando inoltre 200 chili di alimenti.

Infine, tra le tre province i militari hanno diffidato un'attività di import-export, quattro rivendite di cibi etnici, un supermercato e un ristorante per le carenze riscontrate. Il valore di tutti i provvedimenti effettuati ammonta a circa due milioni di euro.